«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ

«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

«Тампа» (20 очков после 17 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Флорида» (19 очков после 18 матчей) занимает 13-е место.