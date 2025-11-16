«Флорида» — «Тампа»: видеообзор матча НХЛ
«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
«Тампа» (20 очков после 17 игр) идет на 11-м месте в Восточной конференции. «Флорида» (19 очков после 18 матчей) занимает 13-е место.
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|13
|5
|27
|2
|Каролина
|18
|12
|6
|25
|3
|Питтсбург
|18
|9
|9
|22
|4
|Айлендерс
|18
|10
|8
|22
|5
|Рейнджерс
|19
|10
|9
|22
|6
|Филадельфия
|18
|9
|9
|21
|7
|Коламбус
|18
|9
|9
|20
|8
|Вашингтон
|18
|8
|10
|18
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|20
|12
|8
|24
|2
|Монреаль
|18
|10
|8
|22
|3
|Оттава
|19
|9
|10
|22
|4
|Детройт
|18
|10
|8
|21
|5
|Тампа-Бэй
|17
|9
|8
|20
|6
|Флорида
|18
|9
|9
|19
|7
|Торонто
|19
|8
|11
|18
|8
|Баффало
|18
|6
|12
|16
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|18
|12
|6
|29
|2
|Даллас
|19
|12
|7
|27
|3
|Чикаго
|18
|9
|9
|22
|4
|Юта
|18
|10
|8
|21
|5
|Виннипег
|17
|10
|7
|20
|6
|Миннесота
|19
|8
|11
|20
|7
|Сент-Луис
|19
|6
|13
|16
|8
|Нэшвилл
|19
|6
|13
|16
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Лос-Анджелес
|19
|10
|9
|24
|2
|Анахайм
|18
|11
|7
|23
|3
|Эдмонтон
|20
|9
|11
|22
|4
|Вегас
|17
|8
|9
|21
|5
|Сиэтл
|17
|8
|9
|21
|6
|Сан-Хосе
|18
|8
|10
|19
|7
|Ванкувер
|19
|8
|11
|18
|8
|Калгари
|19
|5
|14
|12
Результаты / календарь
6.11
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
|16.11
|02:00
|Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 3
|16.11
|02:00
|Миннесота – Анахайм
|2 : 0
|16.11
|03:00
|Монреаль – Бостон
|2 : 3
|16.11
|03:00
|Оттава – Лос-Анджелес
|0 : 1
|16.11
|03:00
|Чикаго – Торонто
|3 : 2
|16.11
|03:00
|Коламбус – Рейнджерс
|1 : 2 Б
|16.11
|03:00
|Вашингтон – Нью-Джерси
|2 : 3 Б
|16.11
|03:00
|Детройт – Баффало
|4 : 5 ОТ
|16.11
|03:00
|Каролина – Эдмонтон
|3 : 4 ОТ
|16.11
|04:00
|Сент-Луис – Вегас
|1 : 4
|16.11
|04:00
|Даллас – Филадельфия
|5 : 1
|16.11
|06:00
|Сиэтл – Сан-Хосе
|- : -
|16.11
|06:00
|Калгари – Виннипег
|- : -
|16.11
|17:00
|Питтсбург – Нэшвилл
|- : -
