«Тампа» обыграла «Флориду», у Кучерова результативная передача
«Тампа» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 4:2.
В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков.
В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 11 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Флорида» 13 октября встретится с «Миннесотой».
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15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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