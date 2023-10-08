«Тампа» обыграла «Флориду», у Кучерова результативная передача

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«Тампа» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 4:2.

В составе «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился результативной передачей, вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 бросков.

В стартовом матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа» 11 октября сыграет с «Нэшвиллом», «Флорида» 13 октября встретится с «Миннесотой».