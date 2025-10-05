«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил шесть шайб, команды получили 299 минуты штрафа

«Флорида» победила «Тампу» в домашнем предсезонном матче НХЛ — 7:0.

Голами в составе хозяев отметились Эван Родригес (трижды), Мэттью Самоскевич (дважды), Джек Студничка и Джефф Питри. Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отыграл первый и второй периоды, в третьем его сменил соотечественник Даниил Тарасов. Российского вратаря «Лайтнинг» Андрея Василевского тоже поменяли перед началом третьего периода.

В третьем периоде хоккеисты «Тампы» не нанесли ни одного точного броска по воротам Тарасова.

На счету «Флориды» — 130 минут штрафного времени, у «Тампы» — 169 минут.

«Флорида» и «Тампа» сыграли последний предсезонный матч. «Пантерз» проведут первую игру в регулярном чемпионате НХЛ-2025/26 8 октября против «Чикаго», а «Лайтнинг» встретится с «Оттавой» 10 октября.