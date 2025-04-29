«Флорида» — «Тампа-Бэй»: видеообзор матча Кубка Стэнли

«Флорида» выиграла у «Тампы» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2.

У «Флориды» забили Антон Лунделл, Аарон Экблад, Сет Джонс и Картер Верхэге. Голы «Лайтнинг» на счету Митчелла Чаффи и Эрика Чернака.

Счет в серии 3-1 в пользу «Пантерз». Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени.

