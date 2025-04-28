«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 29 апреля. Матч пройдет в Санрайзе (США) на льду «Эмерант Банк-арены». Стартовое вбрасывание — в 02.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-1 в пользу «Пантерз». «Флорида» победила соседей по штату в первых двух матчах первого раунда, игры прошли на площадке «Лайтнинг» — 6:2 и 2:0, в третьем на льду чемпионов победу одержали «Лайтнинг» — 5:1.