28 апреля, 22:20

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ онлайн

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ 29 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
Фото Getty Images

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют четвертый матч первого раунда плей-офф НХЛ во вторник, 29 апреля. Матч пройдет в Санрайзе (США) на льду «Эмерант Банк-арены». Стартовое вбрасывание — в 02.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно отслеживать в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 2-1 в пользу «Пантерз». «Флорида» победила соседей по штату в первых двух матчах первого раунда, игры прошли на площадке «Лайтнинг» — 6:2 и 2:0, в третьем на льду чемпионов победу одержали «Лайтнинг» — 5:1.

Кубок Стэнли
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
  • maxcds

    Тут все верно. Погоди, еще на ангарском заговорю.

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    подумалосЬ :grin::grin::grin:

    29.04.2025

  • maxcds

    Годится. Не разочаровал) А то подумалос: "Ну не может же очень старый человек быть таким неграмотным..."

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Это констатация! Он тебе ответил!)) В имении инет тормозит хужей тампонов((

    29.04.2025

  • maxcds

    Это предположение (тся) или утверждение (ться)?

    29.04.2025

  • maxcds

    Про Хейску пишут, что уже играет в контакт на тренировках, но пока вне игры. А вот филиппинец скорее всего точно мимо игр первого раунда. Только кататься начал.

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Он может не торопиться) Джонов и Ко всё уже сделали...

    29.04.2025

  • maxcds

    Финляндия - Колорада 3-2. В 6й, надеюс, будет огонь-игра. Свой прогноз не меняю: 4-3 по серии Финляндия.

    29.04.2025

  • maxcds

    Марчмент

    29.04.2025

  • maxcds

    Уэджвуд между прочим оч хорош. Столько раз спас. Оттингер тоже пару отличных и, что важно, своевременных спасений совершил.

    29.04.2025

  • maxcds

    У Хинца скорость как у коровы, Макар его два раза обогнать бы успел.

    29.04.2025

  • maxcds

    А где нам быть? Не на работу же идти

    29.04.2025

  • maxcds

    Почаще должен так-то

    29.04.2025

  • Andrew_BD

    Вам везет… Александр Петрович

    29.04.2025

  • Andrew_BD

    Все еще тут :)

    29.04.2025

  • maxcds

    И опять в раздевалочку. Есть пятерня. Годится.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    у Любушкина и Дадонова - пасы

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Рантанен привет передал)) 3-0

    29.04.2025

  • maxcds

    Ну наконец-то - Раантанен.

    29.04.2025

  • maxcds

    А теперь гол из раздевлки. Прэлэстно, прэкрасно.

    29.04.2025

  • KlimA

    Жукам похоже трындец нас егодня..

    29.04.2025

  • KlimA

    Всё таки Флорида? Значит предчувствия меня не обманули..

    29.04.2025

  • maxcds

    2-0 в раздевалку годится. Не везет чернодеревщику сегодня. Ну это хорошо, это правильно. Должен же он отдать 1-2 игры.

    29.04.2025

  • maxcds

    С места - в карьер. 1-0:hugging:

    29.04.2025

  • maxcds

    Овертаймы не получилось:smirk: В целом контролировала Тампа игру в 3 периоде, Фло бросили то в створ раза 2 всего и тут одна ошибка Поинта и все. Надеюс хоть Даллас порадует.

    29.04.2025

  • maxcds

    Дааааа...1 и 2 шайбы это просто...

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Что ж, это игра. Шайба круглая. Тампа показала характер, тем не менее, в обоих гостевых матчах.

    29.04.2025

  • maxcds

    После рикошета от Макдонны с близкого расстояния. Вины нет.

    29.04.2025

  • Скиталец

    Все! Фло забирает серию на последних минутах сего матча

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Третий гол, под мышкой проскочила шайба

    29.04.2025

  • Скиталец

    Все шло к 2:2 в серии, а в итоге похоже 1:3. Гребаный экибастуз:face_with_symbols_over_mouth:

    29.04.2025

  • maxcds

    Какая ошибка Васи?

    29.04.2025

  • maxcds

    Не заслуживает победы такая команда, что дает в п/о в одной игре два раза абсолютно без помех игроку соперника бросать на пятаке в одиночестве.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Блиииин,все, Тампа тут же пустила еще. 1-3 в серии. Очень жаль. Ошибка Васи, похоже, решила в этом матче.

    29.04.2025

  • maxcds

    Все. Тампа досвидания)

    29.04.2025

  • Скиталец

    Етта. Туши свет Тампа.

    29.04.2025

  • maxcds

    Опять один игрок перед воротами.

    29.04.2025

  • maxcds

    Вот сразу по трансляции подумалось.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Эх, Тампа...Прижались и 2-2. А ведь должны были делать 3-1, были моменты.

    29.04.2025

  • Скиталец

    Экблад, таки забивает.

    29.04.2025

  • maxcds

    Поинт упустил.

    29.04.2025

  • Скиталец

    Гол.

    29.04.2025

  • maxcds

    Лейтенанта у Фло надо держать в первую очередь)

    29.04.2025

  • maxcds

    Ниже там пейсал почему

    29.04.2025

  • maxcds

    Вот чего не отнять у Кучерова - то как он моментально делает передачу на свободный лед. Реально компьютер, просчитывающий на несколкьо ходов вперед. Но брака много сегодня:rage:

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Зачем? Пусть 2-2 в серии и 7 матчей)

    29.04.2025

  • maxcds

    6 минут у Фло. Надоть прибавлять.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Тампе нужно забивать третий, для спокойствия)

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    :wink:

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Вот вы где)) Привет всем!

    29.04.2025

  • maxcds

    Ага. Ты Купера такого видел хоть раз? Токмо не говори, что он не катается.

    29.04.2025

  • maxcds

    Привели статистику, подтвердили тезис о большом количестве бросков у Фло, но много мимо ворот. Особенно во втором периоде.

    29.04.2025

  • Скиталец

    Куч, красавчик. В стиле Пашки шайбу своровал)

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    работа такая)

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Это у тебя нерв)) а там на изи катаются)

    29.04.2025

  • maxcds

    Есть подходы у Флориды, есть. Пока отбиваются молнии.

    29.04.2025

  • maxcds

    А вообще овертайму хочу. Такой нерв у игры.

    29.04.2025

  • KlimA

    Доброе утро всем) Смотрю Молнии держатся ) Думал Флорида съест их в этом матче..

    29.04.2025

  • Скиталец

    Так бывает) вчера Байфилд начудил проиграли матч и похоже серию.

    29.04.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    я не понял, а че голы из оффсайда засчитывают? У них там видео-комната есть? Пока гол празднуют, достаточно времени гол проверить. Че за бред засчитывать левые голы. Почему тренеры должны какие-то запросы брать??

    29.04.2025

  • maxcds

    Крыса не первый раз задирает и улыбается потом ездит.

    29.04.2025

  • maxcds

    Да хрен ли вы показываете? Там не у Беннета офсайд даже, там по левому борту минуты на 2 раньше въехал в зону Верхаге или Маршан

    29.04.2025

  • Скиталец

    Вне игры)))

    29.04.2025

  • maxcds

    Офсайд!!! Фух

    29.04.2025

  • maxcds

    Вы меня простите, но как так не выбросить было шайбу? А, Гиргенсонс?

    29.04.2025

  • Скиталец

    Да еще и меньшинство и гол. Мдас.

    29.04.2025

  • maxcds

    :face_with_symbols_over_mouth:

    29.04.2025

  • Скиталец

    Всем привет! Чет пять мин ни о чем.

    29.04.2025

  • maxcds

    Ааа) Не так сначало понял, тк букву "а" пропустил.

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Грю ж - маммомятие)))

    29.04.2025

  • maxcds

    Понесутся вперед. Это как пить дать. Болтсам надо постараться стать липучками, дать минимум пространства, не дать поднять голову.

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Не такой, Помпа-бей бесит

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Кошки выйдут злые. Контролили игру, а тут абсолютно нелогичные прилёты...)

    29.04.2025

  • maxcds

    Игра достаточно закрытая, моментов не очень много. Хотя хорошие бросковые позиции (особенно у Фло) есть. Не попадают в створ. Пока что.

    29.04.2025

  • maxcds

    Да лан, оставь пряник себе. Будешь в чаек макать) И смотреть интересную все-таки игру хоккей

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Малаца, пришлю пряник)) Один хрен, не хоккей а маммомятие ...

    29.04.2025

  • maxcds

    Ну ты понял? наныть надо уметь:stuck_out_tongue_winking_eye:

    29.04.2025

  • maxcds

    Горячая концовка второй двадцатиминутки. В предвкушении третьего...

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    свистуны с ММА...

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Вопреки

    29.04.2025

  • maxcds

    Купер: "Это вам за Хагеля, матрасы позорные!"

    29.04.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    не знал, что можно с локотка в рожу бить. седня ипаный тракторист двинул с локтя Пакетту, в результате чего было меньшинство в зоне защиты - и гол Сейчас допингист Эклблад И никаких свистков. Странно, почему Ткачуку и Баркову с локтя голову не отшибают, раз можно так

    29.04.2025

  • maxcds

    Ахахаха:rofl: Следом вторая. Это работает

    29.04.2025

  • maxcds

    Будут смотреть?

    29.04.2025

  • maxcds

    вшоке:joy::joy::joy:

    29.04.2025

  • maxcds

    Впереди ни то ни се тоже. Щас наною.

    29.04.2025

  • maxcds

    :rage:

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Отчего же... фирменный стиль(

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    Следовало ожидать...

    29.04.2025

  • maxcds

    Они специально это делают? Так не играют в защите.

    29.04.2025

  • maxcds

    Это что-то с чем-то как сегодня судят молний:flushed:

    29.04.2025

  • maxcds

    Не нравится мне опять поведение Кучерова. Недовольство показывает, руками машет. Сконцентрировался бы на своей игре лучше. Брака много.

    29.04.2025

  • Шипа Легенда Биатлона!

    На Вашингтоне куча народу, на Тампе-Флорида никого? СТранно

    29.04.2025

  • maxcds

    77й вернулся.

    29.04.2025

  • maxcds

    Судейки выдумывают РР Флориде

    29.04.2025

  • maxcds

    Плохое РР Тампы. А ведь для них сегодня ключевая игра. С 1-3 не уйдут - 100%.

    29.04.2025

  • maxcds

    Первый бросок в створ Фло нанесла на 8 минуте. У Тампы Хедман провел 3 смены и больше не выходил.

    29.04.2025

  • maxcds

    Ну и где ветка сегодняшних игр? Небось в раздел тенниса зафигачили, недотепы)

    29.04.2025

    «Монреаль» и «Вашингтон» оштрафованы за неспортивное поведение на разминке
