«Флорида» встретится с «Тамой» в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на 4 марта. Игра состоится на льду «Амарант Банк-арены» в Санрайзе (штат Флорида, США) и начнется в 3.00 по московскому времени.

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

Следить за ключевыми событиями встречи «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей НХЛ нет. Трансляции ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 77 очков в 61 игре и занимают третье место в Восточной конференции. «Лайтнинг» располагается на четвертой строчке Востока (у команды — 74 очка в 59 встречах).

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