«Тампа-Бэй» обыграла «Флориду», Грошев забил с паса Кучерова

«Тампа-Бэй» на выезде победила «Флориду» в выставочном матче НХЛ — 3:1.

У гостей забили Эмиль Лиллеберг, Гейдж Гонсалвеш и Максим Грошев. Грошев забросил шайбу в пустые ворота с передачи Никиты Кучерова.

Автором единственного гола хозяев стал Сэм Райнхарт.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский провел на льду 29 минут и отразил 9 из 10 бросков. Российский голкипер «Тампы-Бэй» Андрей Василевский пропустил встречу.

Команды проведут еще один выставочный матч между собой 3 октября. Начало игры — в 2.00 (мск).