«Тампа» обыграла «Флориду» в третьем матче серии, Кучеров отдал 3 результативные передачи
«Тампа» на выезде обыграла «Флориду» в третьем матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:1.
У гостей дубль на счету Джейка Гюнцеля, также голы забили Ник Пол, Люк Гленделинг и Энтони Сирелли. Российский форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился тремя результативными передачами.
У хозяев единственная шайба на счету Мэттью Ткачука.
Теперь счет в серии 2-1 в пользу «Пантерз». Четвертый матч серии пройдет во вторник, 29 апреля, и начнется в 02:00 по московскому времени.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала конференции
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)
Голы: Ткачак — 3 (Беннетт, Родригес), 2:43 — 1:0. Пойнт — 2 (Гюнцель, Кучеров), 17:15 — 1:1. Пол — 1 (Гонсалвес, Макдона), 33:17 — 1:2. Гюнцель — 2 (Кучеров, Макдона), 40:21 — 1:3. Гленденинг — 1 (Гурд, Гонсалвес), 54:19 — 1:4. Чирелли — 1 (п.в., Гюнцель, Кучеров), 55:00 — 1:5.
Вратари: Бобровский (54:26 — 55:00) — Василевский.
Штраф: 25 — 20.
Броски: 34 (12+13+9) — 22 (5+11+6).
Наши: Куликов (13.46/0/0) — Кучеров (21.34/1/+3).
26 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19587 зрителей.
Счет в серии: 2-1
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|82
|51
|31
|111
|2
|Каролина
|82
|47
|35
|99
|3
|Нью-Джерси
|82
|42
|40
|91
|4
|Коламбус
|82
|40
|42
|89
|5
|Рейнджерс
|82
|39
|43
|85
|6
|Айлендерс
|82
|35
|47
|82
|7
|Питтсбург
|82
|34
|48
|80
|8
|Филадельфия
|82
|33
|49
|76
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|82
|52
|30
|108
|2
|Тампа-Бэй
|82
|47
|35
|102
|3
|Флорида
|82
|47
|35
|98
|4
|Оттава
|82
|45
|37
|97
|5
|Монреаль
|82
|40
|42
|91
|6
|Детройт
|82
|39
|43
|86
|7
|Баффало
|82
|36
|46
|79
|8
|Бостон
|82
|33
|49
|76
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|82
|56
|26
|116
|2
|Даллас
|82
|50
|32
|106
|3
|Колорадо
|82
|49
|33
|102
|4
|Миннесота
|82
|45
|37
|97
|5
|Сент-Луис
|82
|44
|38
|96
|6
|Юта
|82
|38
|44
|89
|7
|Нэшвилл
|82
|30
|52
|68
|8
|Чикаго
|82
|25
|57
|61
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|82
|50
|32
|110
|2
|Лос-Анджелес
|82
|48
|34
|105
|3
|Эдмонтон
|82
|48
|34
|101
|4
|Калгари
|82
|41
|41
|96
|5
|Ванкувер
|82
|38
|44
|90
|6
|Анахайм
|82
|35
|47
|80
|7
|Сиэтл
|82
|35
|47
|76
|8
|Сан-Хосе
|82
|20
|62
|52
|1/8 финала
|Счет в серии
|
Вашингтон - Монреаль
|2 - 1
|
Лос-Анджелес - Эдмонтон
|2 - 1
|
Тампа-Бэй - Флорида
|1 - 2
|
Вегас - Миннесота
|1 - 2
|
Торонто - Оттава
Торонто - Оттава
3 - 0
|3 - 0
|
Даллас - Колорадо
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Виннипег - Сент-Луис
|2 - 1
|26.04
|02:00
|
Монреаль – Вашингтон
|6 : 3
|26.04
|03:00
|
Нью-Джерси – Каролина
|3 : 2 ОТ
|26.04
|05:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|7 : 4
|26.04
|20:00
|
Флорида – Тампа-Бэй
|1 : 5
|26.04
|23:00
|
Миннесота – Вегас
|- : -