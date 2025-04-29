Хоккей
29 апреля, 04:43

«Флорида» забила три гола за 2 минуты и вырвала победу над «Тампой» в четвертом матче

Евгений Козинов
Корреспондент
Сергей Бобровский (слева) в воротах.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Флорида» выиграла у «Тампы» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Пантерз» ведут в серии — 3-1.

«Пантерз» забили три гола в конце третьего периода и вырвали победу.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сэйвов.

Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Лунделл — 1 (Маршан, Луостаринен), 29:06 — 1:0. Чаффи — 1 (Лиллеберг, Пербикс), 32:21 — 1:1. Чернак — 1 (Гюнцель), 32:32 — 1:2. Экблад — 1 (Райнхарт), 56:13 — 2:2. Джонс — 1 (Лунделл, Куликов), 56:24 — 3:2. Верхэге — 1 (п.в., Барков), 58:20 — 4:2.

Вратари: Бобровский — Василевский (58:12 — 58:20, 58:36).

Штраф: 17 — 6.

Броски: 23 (6+9+8) — 20 (6+6+8).

Наши: Куликов (14.59/2/+1) — Кучеров (25.32/1/-1).

29 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19551 зритель.

Счет в серии: 3-1.

Сегодня
Вчера
Неделя

  • Apei

    огорчение

    01.05.2025

  • N.A.F.1974

    Даже и не думал.Ну вскидываться.Напротив рад. Просто не так уж и давно показалось,как не так уж и недавно.И то скорее измышления..

    30.04.2025

  • Гигантский ленивец

    Аргументы принимаются. Только наша полемика с Васьком была задолго до появления Ткачака у кошек. P.S. А ты чего так вскинулся? Так-то я почти всегда на Васькиной стороне был. Это был интересный и толковый собеседник. Как и Марио.

    30.04.2025

  • Сергей

    :joy::joy::joy:

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Уговорили!)) ... Вернутся в серию и возьмут ее).

    29.04.2025

  • Osokin L

    т.е. либо победят, либо проиграют? :grinning:

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    даллас.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    да,ситуация с Томом и бросок по пустым могли стать серьезными фактами.

    29.04.2025

  • OldMonk

    По моим впечатлениям, в этой игре Вася играл лучше Боба. Последний слишком суетился и пустил 2 не самых сложных шайбы.

    29.04.2025

  • N.A.F.1974

    Не так уж и давно Флорида Президентский брала. И как знать не получи Уилсон травму в первом матче или попади Хэт по пустым (за две минуты до конца основного времени 4-й игры) может и до второго круга кошки не дошли бы. А потом был трейд Ткачака.Кмк поворотный момент в истории успеха.Васька уже здесь (вроде) небыло.А вообще самый простой и проверенный способ не ошибиться -ничего не говорить вовсе:)

    29.04.2025

  • Ирина

    Вы первую игру смотрели? Вот там Тампу даже не избивали, там ее уничтожали. Скорее силовой против Баркова был бумерангом на действия игроков Флориды. В втором матче игроки Тампы попытались "дать отпор" и, хоть и проиграли, но не выглядели "мальчиками для битья", а в третьей вообще одержал победу. Хагель играл настолько грубо, насколько это отвечает планке, заданной Флоридой. Если бы сейчас за Тампу играли Марун, Киллорн и, например, Богосян, игроки Флориды, за исключением Ткачака и Маршанда, вообще бы голову не подняли.

    29.04.2025

  • Гигантский ленивец

    Кажется, если сейчас среди команд провести опрос «с кем вы НЕ хотели бы играть в кубке Стэнли» Флорида была была на первом месте. (с) Васёк не так уж и давно говорил, что Флориде долго с неба звёзд не хватать. Мол, не та песочница. Время расставило всё на свои места. P.S. Олдскул поймёт )

    29.04.2025

  • Neil

    Монстры рвутся в финал.

    29.04.2025

  • hant64

    И это прекрасно!

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    Точно подмечено. Флорида является именно такой командой.

    29.04.2025

  • hant64

    Кошаки, форева!! В пятом надо заканчивать это избиение младенцев)).

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    Всего лишь отыграться с 1:3? Выиграть 3 матча у мощнейшей Фло? Здесь Ирина сделала хороший диагноз Тампе-плюшевость. Абсолютно с ней согласен.В этой серии будет, как в серии прошлого сезона между ними. Жаль болельщиков Тампы, но команда не может в силу ряда причин играть против таких монстров,физически мощных команд, как Флорида, возможно,играй они с другой командой-были бы шансы, но только не с Кошками.

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    Хотя.... слово то какое интересное! Хотя..в серии с Фло, уже все ясно, была бы другая команда, возможно были бы шансы, но только не с Кошками.

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    Это за Баркова. Дальше будет больше.

    29.04.2025

  • За спорт!

    Да?шь семь матчей!

    29.04.2025

  • Ингемар Карлссон

    Это возвратился бумеранг за толчок Баркова на борт. Физически Фло намного мощней Тампы, надо было думать, а стоит ли грубо играть против лидеров соперника, учитывая то, что лидеры Тампы в основном мелкие(178 см-Пойнт,180-Гюнцель,180-Кучеров)Или вы думали,что Фло это простит? . Эх, Тампа, Тампа! Сейчас вас будут бить нещадно!

    29.04.2025

  • Smash.

    Пусть регулярный чемп не сбивает с толку. Когда нужно поднажать, стиснув зубы, становится ясно, кто еще на коне, а кто уже едет с ярмарки. Скорости и боевой дух Тампы уже не те, как в чемпионские годы. Флорида прекрасно понимает, как ее обыгрывать, никаких сюрпризов нет. Вначале немного расслабились, думая проскочить малыми силами, но в конце пришлось включаться по полной. Эту Флориду может остановить только Вашингтон. А с той стороны в финале опять Эдмонтон?

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    а хрее тебе,если вашингтон доползет,то будет бодаться с флоридрй

    29.04.2025

  • samozvanets

    Флорида выглядит как такой классический олдскульный Стэнликубковый боец - с шикарным вратарем, со злыми бьющими соперников игроками, при этом и мастерюги в составе встречаются. Кажется, если сейчас среди команд провести опрос «с кем вы НЕ хотели бы играть в кубке Стэнли» Флорида была была на первом месте.

    29.04.2025

  • Так Надо

    А я все думал, почему Флориду в основном называют в этом противостоянии фаворитом.. Теперь все понятно. Одни почему-то продолжают играть регулярку, другие - плей-офф.

    29.04.2025

  • afino61

    по сравнению с фло все плюшевые))

    29.04.2025

  • afino61

    так-то ничего не потеряно. эдмонтон с 0-3 отыгрался , тампе надо всего лишь с 1-3.. но конечно жаль , что такие команды так рано схлестнулись

    29.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Т.е. канистру первача? По рецепту О.Бендера.

    29.04.2025

  • VeryOldLazy

    надеюсь, не почтой России...

    29.04.2025

  • Алексей Х

    По просьбам коллег отправил в Тампу коробку Антиплюшевина)

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    шансы у тампы есть,но не хвает им физики.

    29.04.2025

  • Сергей

    Тампа отдала матч когда абсолютно бездарно играла те 5 минут.которые имела в большинстве за грязный прием против Гиргенсонса. Они не только не создали ни одного опасного момента, но даже (могу ошибаться, но так показалось, не хочу пересматривать) не нанесла ни одного броска. Не считаю себя провидцем, но в этот момент сказал себе, Тампа проиграет этот матч. И...увы... тут же большинство Флориды. Экблад забивает, потом гол отменяют судьи после просмотра, но.... нить игры была уже упущена и Тампа безвольно (ИМХО) отдала эту игру, хотя в целом 50 минут играла очень достойно с такой сильной командой как Флорида, вела в счете и имела все шансы сравнять счет в серии.. По прежнему болею за Тампу (уже почти 25 лет). но очень разочарован.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    песня Сереги Шнурова про Терминатора.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    в американском спорте криминал всегда был узаконен.

    29.04.2025

  • Андрей Андрей

    возвращаться бесполезно.

    29.04.2025

  • shurikfromkaragay

    Играй музыкант, я буду верить... (с) Пока нет 4-й победы у Фло буду болеть за Тампу.

    29.04.2025

  • Гаттузо Крут!!!!!!#!

    Не шмогла...Грусна:tired_face: То ли устали в конце, то ли потеряли концентрацию. А ведь два периода играли по плововски т.е. четко, умно, надежно. Теперь пожалуй шансев совсем чуть осталось на пройти.

    29.04.2025

  • inspire

    к вопросу о борьбе - предсказуемая, сырая Оттава трижды доехала до овертайма, а музыканты дважды укатали пегов с очень неприличным счетом ... хоть это тоже не совсем показательно, но показательней чем равенство счета.

    29.04.2025

  • BigStar

    :joy: спасибо, кэп!)

    29.04.2025

  • spartsmen

    практически ничего. так как одного прикрыть гораздо проще, чем, например, троих.

    29.04.2025

  • Женек10

    а что Кучеров показывает по этой серии?

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    Это вдовесок. Восток более предсказуем, т к. монреаль, оттава и Нью Джерси сырые для ПО, о чем было написано перед сериями

    29.04.2025

  • inspire

    равный счет, не говорит даже о равенстве силы играющих команд, ибо есть свои нюансы ... а связать равный\неравный счет и силу, не играющих между собой команд, на полном серьезе может только школьник ... из начальной школы.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Да, Ирина, речь про 3 подряд победы в серии. Но теперь плохо верится, конечно.

    29.04.2025

  • Ирина

    А что, в прошлом финале Эдмонтон обыграл Флориду? В КС вроде не важно с каким счетом ты проигрываешь серию. Хотя, если речь про три победы подряд в серии... это не про Тампу

    29.04.2025

  • Ирина

    "Плюшевость" Тампы зашкаливает! 28:46 по хитам в пользу Флориды. Гюнцеля в прошлой игре Ткачак "встретил", заступиться некому, Миккола "приложил" Гиргенсонса - нормально всё, Хагеля "отправили отдыхать" - да ничего страшного. Надо было дотерпеть 1-2 минуты до пустых ворот Флориды, просто собраться и дотерпеть..., но нет.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    На Западе 2-2, Восток 3-1 в сериях...Интересно.

    29.04.2025

  • spartsmen

    блэквуд - единственная причина, по которой колорады могут проиграть.

    29.04.2025

  • spartsmen

    Феерическая концовка. При 0-1 поставил на Фло. Ибо на одном кучере пятьсот вёрст не проскачешь.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    а ЛАК и не при делах, я про прошлый финал...

    29.04.2025

  • Ирина

    Разве хуже Тампа того же Эдмонтона?)) _________________________________ Флорида лучше ЛАК

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    Посмотрел первый гол, действия Маршанда :thumbsup: после ПО го назад

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    На востоке 3-1, на западе 2-2. Ещё раз про борьбу и силу Запада.

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    И там, и там 11 секунд. Про кого речь?)

    29.04.2025

  • Бурый аз есьм

    11 секунд затмения...

    29.04.2025

  • ГлавПатриот

    Отметил бы Сет Джонса, как он перехватил при выходе 2 в 1. Ну и третья, победная шайба.

    29.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Но профилактические меры в хоккее никто не отменял

    29.04.2025

  • Демеч

    С Барковым всё в порядке,а Хагель своё наказание отбыл..

    29.04.2025

  • alehan.227472

    Экблад сегодня красавец, один он и в порядке по сравнению с остальными сонными мухами из Маями

    29.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    :thinking:

    29.04.2025

  • Adiоs Amigos R

    Привет от Баркова передал

    29.04.2025

  • alehan.227472

    Фло, конечно , так себе играют...и уже 3 игры подряд так себе. Чудом отползли сегодня. Как будто какие то сонные, не наиграли на победу, но победили. Бывает...:) Go Cats!!!

    29.04.2025

  • Демеч

    И всё равно пантеры не обошлись без грязи.Экблад локтем заехал в лицо Хагелю во втором периоде,даже не получив удаления.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Нее, сегодня скорее несчастный случай. Вполне возможна и ничья в серии была.

    29.04.2025

  • Демеч

    Флориде, конечно, нужно отдать должное,давили-давили - и додавили,ну а Никиту просто взяли в клещи,не дают ему использовать свои возможности вести игру команды.

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Сейчас 2 варианта. Или Тампа расклеится и уступит в следующем матче, или наоборот, их это обидное поражение по-хорошему разозлит, и они еще вернутся в серию.

    29.04.2025

  • Apei

    похоже, Тампа наелась

    29.04.2025

  • baruv

    Никиту плотно держали весь матч.

    29.04.2025

  • Apei

    как-как в финале конфы, как еще

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Хахахах, Даллас на 9 секунде забил))

    29.04.2025

  • Демеч

    Большинство сегодня у обеих команд никакое, скорее их можно назвать убийцы меньшинства.

    29.04.2025

  • Моше Зенкин

    вот это конфуз!

    29.04.2025

  • Apei

    вася не дотерпел. хаос

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Это как?)

    29.04.2025

  • Apei

    бред у ужас. надо чтобы тампа выбила Вашингтон

    29.04.2025

  • nikola mozaev

    Тампа отдала матч за 2 минуты в конце третьего периода. Кучеров просто растворился в этой серии. Да и остальные лидеры Тампы не блещут.

    29.04.2025

  • oasis55

    Да, веселая развязка в третьем периоде...я как-то был уверен уже в победе Тампы...

    29.04.2025

  • Алексей Х

    Бывает и такое...Тампа лучше выглядела при счете 2-1, шла вперед, и были моменты, чтобы увеличитиь преимущество, но Бобр стоял стеной и совершил несколько спасений. Ну а потом упустили Экблада на пятаке, и 2-2. То ли это так расстроило Тампу, но следом после вбрасывания вновь наброс, рикошет и шайба вползла в ворота Васи. жаль, хотелось счета 2-2 в серии... Тампе все равно респект за характер, но выиграть 3 подряд на заказ у Флориды...Хотя...Разве хуже Тампа того же Эдмонтона?))

    29.04.2025

  • Демеч

    Да уж,наглядное пособие от Тампы как слить решающую игру за несколько секунд.При целом неплохой игре на протяжении всего матча так отдать концовку,и вместо 2:2 в серии повисли на волоске.

    29.04.2025

  • baruv

    Драматический матч! С 2-1 до 2-4. Просто жалко беззащитного Васю. Концовка однозначно за Флоридой. Тампа на грани.

    29.04.2025

  • Джон....Сильвер

    Круто Флорида перевернула матч!

    29.04.2025

