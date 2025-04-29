«Флорида» забила три гола за 2 минуты и вырвала победу над «Тампой» в четвертом матче

«Флорида» выиграла у «Тампы» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Пантерз» ведут в серии — 3-1.

«Пантерз» забили три гола в конце третьего периода и вырвали победу.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сэйвов.

Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени.

НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)

Голы: Лунделл — 1 (Маршан, Луостаринен), 29:06 — 1:0. Чаффи — 1 (Лиллеберг, Пербикс), 32:21 — 1:1. Чернак — 1 (Гюнцель), 32:32 — 1:2. Экблад — 1 (Райнхарт), 56:13 — 2:2. Джонс — 1 (Лунделл, Куликов), 56:24 — 3:2. Верхэге — 1 (п.в., Барков), 58:20 — 4:2.

Вратари: Бобровский — Василевский (58:12 — 58:20, 58:36).

Штраф: 17 — 6.

Броски: 23 (6+9+8) — 20 (6+6+8).

Наши: Куликов (14.59/2/+1) — Кучеров (25.32/1/-1).

29 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19551 зритель.

Счет в серии: 3-1.