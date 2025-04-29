«Флорида» забила три гола за 2 минуты и вырвала победу над «Тампой» в четвертом матче
«Флорида» выиграла у «Тампы» в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 4:2. «Пантерз» ведут в серии — 3-1.
«Пантерз» забили три гола в конце третьего периода и вырвали победу.
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 19 из 22 бросков по своим воротам. Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский сделал 18 сэйвов.
Пятый матч состоится 30 апреля и начнется в 23:00 по московскому времени.
НХЛ. Плей-офф. Первый раунд. Четвертый матч
«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 4:2 (0:0, 1:2, 3:0)
Голы: Лунделл — 1 (Маршан, Луостаринен), 29:06 — 1:0. Чаффи — 1 (Лиллеберг, Пербикс), 32:21 — 1:1. Чернак — 1 (Гюнцель), 32:32 — 1:2. Экблад — 1 (Райнхарт), 56:13 — 2:2. Джонс — 1 (Лунделл, Куликов), 56:24 — 3:2. Верхэге — 1 (п.в., Барков), 58:20 — 4:2.
Вратари: Бобровский — Василевский (58:12 — 58:20, 58:36).
Штраф: 17 — 6.
Броски: 23 (6+9+8) — 20 (6+6+8).
Наши: Куликов (14.59/2/+1) — Кучеров (25.32/1/-1).
29 апреля. Санрайз. Amerant Bank Arena. 19551 зритель.
Счет в серии: 3-1.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|11
|5
|23
|2
|Каролина
|16
|11
|5
|22
|3
|Питтсбург
|17
|9
|8
|21
|4
|Филадельфия
|15
|8
|7
|18
|5
|Айлендерс
|16
|8
|8
|18
|6
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|18
|7
|Вашингтон
|16
|8
|8
|17
|8
|Коламбус
|16
|8
|8
|17
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Монреаль
|16
|10
|6
|22
|2
|Бостон
|18
|11
|7
|22
|3
|Оттава
|17
|8
|9
|20
|4
|Тампа-Бэй
|15
|8
|7
|18
|5
|Детройт
|16
|9
|7
|18
|6
|Флорида
|16
|8
|8
|17
|7
|Торонто
|17
|8
|9
|17
|8
|Баффало
|15
|5
|10
|14
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|17
|11
|6
|27
|2
|Даллас
|17
|10
|7
|23
|3
|Виннипег
|16
|10
|6
|20
|4
|Чикаго
|16
|8
|8
|19
|5
|Юта
|16
|9
|7
|18
|6
|Миннесота
|18
|7
|11
|18
|7
|Сент-Луис
|17
|6
|11
|15
|8
|Нэшвилл
|18
|5
|13
|14
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|16
|11
|5
|23
|2
|Лос-Анджелес
|17
|8
|9
|20
|3
|Сиэтл
|16
|7
|9
|19
|4
|Сан-Хосе
|17
|8
|9
|19
|5
|Вегас
|15
|7
|8
|18
|6
|Эдмонтон
|17
|7
|10
|18
|7
|Ванкувер
|18
|8
|10
|17
|8
|Калгари
|18
|4
|14
|10
|13.11
|03:00
|Тампа-Бэй – Рейнджерс
|- : -
|13.11
|03:30
|Филадельфия – Эдмонтон
|- : -
|13.11
|05:00
|Юта – Баффало
|- : -
|13.11
|05:30
|Чикаго – Нью-Джерси
|- : -