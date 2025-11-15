«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз) Флорида Тампа-Бэй

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пантерз» набрали 19 очков в 17 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Лайтинг» с 18 очками в 16 играх располагается на 13-й строчке «Востока».