Сегодня, 23:20

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Фото USA Today Sports

«Флорида» и «Тампа-Бэй» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 15 на 16 ноября. Матч пройдет на «Эмерант Банк-арене» в Санрайзе (штат Флорида, США). Начало — в 2.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат
16 ноября, 02:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Тампа-Бэй

Следить за ключевыми событиями игры «Флорида» — «Тампа-Бэй» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Флорида» — «Тампа-Бэй»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

«Пантерз» набрали 19 очков в 17 матчах и занимают 11-е место в Восточной конференции. «Лайтинг» с 18 очками в 16 играх располагается на 13-й строчке «Востока».

Хоккей
НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
НХЛ, расписание и результаты 16 ноября: «Вашингтон» — «Нью-Джерси», «Коламбус» — «Рейнджерс» и другие матчи
Takayama

КХЛ на Кинопоиске

