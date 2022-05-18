Два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Флориду»

«Тампа» переиграла «Флориду» в первом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 4:1.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голом и голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 32 из 33 бросков по своим воротам.

Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский сделал 32 сэйва и пропустил 4 гола.

Второй матч в серии состоится 20 мая. Начало встречи — 2.00 по московскому времени.