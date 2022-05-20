36 сэйвов Василевского помогли «Тампе» переиграть «Флориду»

«Тампа» обыграла «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал 2-0.

Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Он стал третьей звездой.

Третий матч в серии состоится 22 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.