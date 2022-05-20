36 сэйвов Василевского помогли «Тампе» переиграть «Флориду»
«Тампа» обыграла «Флориду» во втором матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:1. Счет в серии стал 2-0.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров отметился голевой передачей. Голкипер Андрей Василевский отразил 36 из 37 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.
Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 25 из 27 бросков по своим воротам. Он стал третьей звездой.
Третий матч в серии состоится 22 мая. Начало — 22.30 по московскому времени.
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|82
|54
|28
|116
|2
|Рейнджерс
|82
|52
|30
|110
|3
|Питтсбург
|82
|46
|36
|103
|4
|Вашингтон
|82
|44
|38
|100
|5
|Айлендерс
|82
|37
|45
|84
|6
|Коламбус
|82
|37
|45
|81
|7
|Нью-Джерси
|82
|27
|55
|63
|8
|Филадельфия
|82
|25
|57
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|82
|58
|24
|122
|2
|Торонто
|82
|54
|28
|115
|3
|Тампа-Бэй
|82
|51
|31
|110
|4
|Бостон
|82
|51
|31
|107
|5
|Баффало
|82
|32
|50
|75
|6
|Детройт
|82
|32
|50
|74
|7
|Оттава
|82
|33
|49
|73
|8
|Монреаль
|82
|22
|60
|55
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|82
|56
|26
|119
|2
|Миннесота
|82
|53
|29
|113
|3
|Сент-Луис
|82
|49
|33
|109
|4
|Даллас
|82
|46
|36
|98
|5
|Нэшвилл
|82
|45
|37
|97
|6
|Виннипег
|82
|39
|43
|89
|7
|Чикаго
|82
|28
|54
|68
|8
|Аризона
|82
|25
|57
|57
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|82
|50
|32
|111
|2
|Эдмонтон
|82
|49
|33
|104
|3
|Лос-Анджелес
|82
|44
|38
|99
|4
|Вегас
|82
|43
|39
|94
|5
|Ванкувер
|82
|40
|42
|92
|6
|Сан-Хосе
|82
|32
|50
|77
|7
|Анахайм
|82
|31
|51
|76
|8
|Сиэтл
|82
|27
|55
|60
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Калгари - Эдмонтон
Калгари - Эдмонтон
1 - 0
|1 - 0
|
Каролина - Рейнджерс
Каролина - Рейнджерс
1 - 0
|1 - 0
|
Колорадо - Сент-Луис
Колорадо - Сент-Луис
1 - 0
|1 - 0
|
Флорида - Тампа-Бэй
Флорида - Тампа-Бэй
0 - 1
|0 - 1
|Первый раунд
|
Флорида - Вашингтон
|4 - 2
|
Колорадо - Нэшвилл
Колорадо - Нэшвилл
4 - 0
|4 - 0
|
Калгари - Даллас
|4 - 3
|
Рейнджерс - Питтсбург
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 3
|
Торонто - Тампа-Бэй
|3 - 4
|
Миннесота - Сент-Луис
|2 - 4
|
Каролина - Бостон
|4 - 3
Результаты / календарь
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7.05
|1.05
|21:00
|
Виннипег – Сиэтл
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|8
|18
|
|
Картер Верхэге
Флорида
|7
|12
|И
|Г
|
|
Джейк Гюнтцель
Питтсбург
|7
|8
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|
|
Эвандер Кейн
Эдмонтон
|8
|7
|И
|КН
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Дарси Кемпер
Колорадо
|4
|1.67
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|7
|1.81
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