Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:42

«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил семь шайб

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
7 февраля. «Флорида» — «Тампа» (7:1).
Фото USA Today Sports

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 7:1.

В составе «Пантерз» 5 (2+3) очков набрал Мэттью Ткачак, 4 (2+2) очка у Картера Верхаги, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал, вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33. У «Лайтнинг» гол с передачи Михаила Сергачева забил Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 42 броска из 49.

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками — на пятой строчке.

НХЛ
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
ХК Флорида Пантерз
1
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Айлендерс» обыграли «Филадельфию», Варламов отразил 25 бросков

Варламов признан третьей звездой матча с «Филадельфией»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Результаты / календарь
24.01
25.01
26.01
27.01
28.01
29.01
30.01
31.01
1.02
2.02
7.02
8.02
9.02
10.02
11.02
12.02
7.02 03:00
Филадельфия – Айлендерс
- : -
7.02 03:00
Флорида – Тампа-Бэй
 - : -
7.02 03:30
Нью-Джерси – Ванкувер
 - : -
7.02 03:30
Рейнджерс – Калгари
 - : -
7.02 04:30
Даллас – Анахайм
 - : -
7.02 05:00
Аризона – Миннесота
 - : -
Все результаты / календарь
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости