«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил семь шайб

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 7:1.

В составе «Пантерз» 5 (2+3) очков набрал Мэттью Ткачак, 4 (2+2) очка у Картера Верхаги, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал, вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33. У «Лайтнинг» гол с передачи Михаила Сергачева забил Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 42 броска из 49.

После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками — на пятой строчке.