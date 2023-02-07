«Флорида» разгромила «Тампу», Василевский пропустил семь шайб
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 7:1.
В составе «Пантерз» 5 (2+3) очков набрал Мэттью Ткачак, 4 (2+2) очка у Картера Верхаги, еще по шайбе забросили Сэм Беннетт, Ээту Луостаринен и Эрик Стаал, вратарь Сергей Бобровский отразил 32 броска из 33. У «Лайтнинг» гол с передачи Михаила Сергачева забил Никита Кучеров, вратарь Андрей Василевский отразил 42 броска из 49.
После этого матча «Флорида» с 56 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Тампа» с 65 очками — на пятой строчке.
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|7.02
|03:00
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Филадельфия – Айлендерс
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|7.02
|03:00
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Флорида – Тампа-Бэй
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