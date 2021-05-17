Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в плей-офф НХЛ
05:29
«Тампа» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:4.
Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первом матче сезона. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы. Вратари Андрей Василевский и Сергей Бобровский отразили 35 и 34 бросков соответственно.
Счет в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 3:00 мск.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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