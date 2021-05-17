Три очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Флоридой» в плей-офф НХЛ

«Тампа» в матче первого раунда плей-офф НХЛ обыграла «Флориду» со счетом 5:4.

Форвард «Лайтнинг» Никита Кучеров набрал 3 (2+1) очка в первом матче сезона. Россиянин пропустил регулярный чемпионат из-за восстановления после травмы. Вратари Андрей Василевский и Сергей Бобровский отразили 35 и 34 бросков соответственно.

Счет в серии стал 1-0 в пользу «Тампы». Следующий матч пройдет 19 мая и начнется в 3:00 мск.