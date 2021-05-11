«Флорида» разгромила «Тампу» во втором матче подряд
04:41
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:0.
Отличились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Верхаге и Александр Веннберг.
«Лайтнинг» проиграл «Пантерз» во втором матче подряд — 9 мая команда уступила со счетом 1:5.
После этого матча «Флорида» с 79 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Тампа» с 75 очками — на третьей строчке.
Читайте также
Овечкин решил вложиться в американский женский футбольный клуб вместе с дочерьми Буша и Клинтона. Зачем ему это нужно?
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю