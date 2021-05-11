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«Флорида» разгромила «Тампу» во втором матче подряд

04:41
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«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Тампу» со счетом 4:0.

Отличились Маккензи Уигар, Юхо Ламмикко, Картер Верхаге и Александр Веннберг.

«Лайтнинг» проиграл «Пантерз» во втором матче подряд — 9 мая команда уступила со счетом 1:5.

После этого матча «Флорида» с 79 очками занимает второе место в Восточном дивизионе, «Тампа» с 75 очками — на третьей строчке.

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