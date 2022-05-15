«Флорида» сыграет с «Тампой» во втором раунде плей-офф НХЛ

В плей-офф Национальной хоккейной лиги определилась еще одна пара второго раунда.

«Тампа» в семи матчах победила «Торонто» и теперь сыграет с «Флоридой». «Пантеры» будут иметь преимущество домашней площадки.

Также на Востоке во второй раунд вышла «Каролина», которая в семи матчах прошла «Бостон». Ее соперник определится в противостоянии «Рейнджерс» и «Питтсбург» (3-3).

На Западе «Эдмонтон» сломил сопротивление «Лос-Анджелеса» (4-3) и теперь ждет соперника, который определится в паре «Калгари» — «Даллас» (3-3).

Ранее стало известно, что «Колорадо» во втором раунде сыграет против «Сент-Луиса».