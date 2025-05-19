«Флорида» стала шестым действующим чемпионом НХЛ с 2010-го, который вышел в финал конференции

«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 6:1.

«Пантерз» стали шестым действующим чемпионом, который вышел в финал конференции с 2010 года. Ранее такой результат показали «Лос-Анджелес» (2012), «Чикаго» (2013), «Питтсбург» (2016) и дважды «Тампа» (2020 и 2021). Только две команды становились обладателями Кубка Стэнли второй год подряд — «Питтсбург» (2016) и «Тампа» (2020).

«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Каролиной». В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном».