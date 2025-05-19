«Флорида» стала шестым действующим чемпионом НХЛ с 2010-го, который вышел в финал конференции
«Флорида» в седьмом матче второго раунда плей-офф НХЛ на выезде обыграла «Торонто» со счетом 6:1.
«Пантерз» стали шестым действующим чемпионом, который вышел в финал конференции с 2010 года. Ранее такой результат показали «Лос-Анджелес» (2012), «Чикаго» (2013), «Питтсбург» (2016) и дважды «Тампа» (2020 и 2021). Только две команды становились обладателями Кубка Стэнли второй год подряд — «Питтсбург» (2016) и «Тампа» (2020).
«Флорида» выиграла серию со счетом 4-3 и вышла в полуфинал плей-офф, где встретится с «Каролиной». В финале Западной конференции «Даллас» сыграет с «Эдмонтоном».
Положение команд
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|61
|39
|22
|84
|2
|Питтсбург
|61
|31
|30
|75
|3
|Айлендерс
|62
|35
|27
|75
|4
|Коламбус
|61
|32
|29
|72
|5
|Вашингтон
|63
|31
|32
|69
|6
|Филадельфия
|61
|28
|33
|67
|7
|Нью-Джерси
|62
|31
|31
|64
|8
|Рейнджерс
|61
|24
|37
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Тампа-Бэй
|60
|38
|22
|80
|2
|Баффало
|62
|37
|25
|80
|3
|Детройт
|62
|35
|27
|77
|4
|Монреаль
|60
|33
|27
|75
|5
|Бостон
|61
|34
|27
|73
|6
|Оттава
|61
|30
|31
|69
|7
|Торонто
|63
|27
|36
|65
|8
|Флорида
|62
|30
|32
|63
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|60
|41
|19
|91
|2
|Даллас
|61
|38
|23
|85
|3
|Миннесота
|62
|36
|26
|82
|4
|Юта
|62
|33
|29
|70
|5
|Нэшвилл
|62
|28
|34
|64
|6
|Виннипег
|61
|25
|36
|60
|7
|Чикаго
|61
|23
|38
|56
|8
|Сент-Луис
|61
|23
|38
|55
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|62
|29
|33
|72
|2
|Анахайм
|61
|34
|27
|71
|3
|Эдмонтон
|62
|30
|32
|68
|4
|Сиэтл
|61
|29
|32
|67
|5
|Сан-Хосе
|59
|30
|29
|64
|6
|Лос-Анджелес
|60
|24
|36
|62
|7
|Калгари
|61
|24
|37
|55
|8
|Ванкувер
|61
|18
|43
|43
Результаты / календарь
5.02
6.02
26.02
27.02
28.02
1.03
2.03
3.03
4.03
5.03
6.03
7.03
8.03
9.03
10.03
11.03
|6.03
|03:00
|Филадельфия – Юта
|0 : 3
|6.03
|03:00
|Рейнджерс – Торонто
|6 : 2
|6.03
|03:00
|Коламбус – Флорида
|4 : 2
|6.03
|03:00
|Питтсбург – Баффало
|1 : 5
|6.03
|04:00
|Нэшвилл – Бостон
|6 : 3
|6.03
|04:00
|Виннипег – Тампа-Бэй
|4 : 1
|6.03
|05:00
|Калгари – Оттава
|1 : 4
|6.03
|05:30
|Лос-Анджелес – Айлендерс
|- : -
