«Флорида» стала первой за 32 года командой НХЛ, забившей 90 голов в плей-офф

«Флорида» стала восьмой командой в истории НХЛ с 90 голами в одном розыгрыше Кубка Стэнли. Она показала такой результат первой в XXI веке.

Последний раз больше 90 голов в Кубке Стэнли забивал «Лос-Анджелес» в 1993 году (91). Также больше 90 шайб забрасывали «Эдмонтон» (93 — в 1990 году, 94 — в 1984 году и 98 — в 1985 году), «Айлендерс» (94 — в 1983 году и 97 — в 1981 году) и «Питтсбург» (95 в 1991 году).

90-й гол «Пантерз» в плей-офф-2024/25 забил нападающий Сэм Райнхарт в шестом матче финальной серии Кубка Стэнли против «Эдмонтона».

Счет в серии 3-2 в пользу «Флориды».