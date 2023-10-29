«Флорида» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ

«Сиэтл» на выезде проиграл «Флориде» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3.

За «Пантерз» голы забили Густав Форслинг, Мэттью Ткачак и Ник Казинс. У «Кракен» отличились Джаред Макканн и Эли Толванен.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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