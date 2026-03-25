«Флорида» по буллитам обыграла «Сиэтл», Бобровский сделал 22 сейва

«Флорида» обыграла «Сиэтл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 Б. Игра проходила на арене «Амерант Банк» в Санрайзе.

Российский голкипер «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 22 из 26 бросков по воротам.

В основное время у хозяев отметились голами Нолан Фут, Эту Луостаринен, Картер Верхэге и Ноа Грегор, а у «Кракен» — Райкер Эванс, Мэттью Бенайерс, Джордан Эберле и Бобби Макманн. Победный буллит на счету Винса Хинострозы.

«Флорида» набрала 73 очка в 70 матчах и занимает 14-е место в Восточной конференции. «Сиэтл» потерпел четвертое поражение подряд и с 72 очками в 70 играх идет на 10-й строчке в Западной конференции.