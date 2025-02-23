«Флорида» уступила «Сиэтлу», Бобровский отразил 20 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Сиэтлу» со счетом 1:2.

В составе «Пантерз» отличился Ээту Луостаринен, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 22. У «Кракен» шайбы забросили Каапо Какко и Джаред Макканн.

После этого матча «Флорида» с 71 очком занимает второе место в Восточной конференции, «Сиэтл» с 54 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сиэтл» — 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Какко — 10 (бол., Бенайерс, Райт), 6:32 — 0:1. Луостаринен — 8 (Лунделл, Миккола), 31:37 — 1:1. Маккэн — 15 (Ларссон, Райт), 47:03 — 1:2.

Вратари: Бобровский (56:41 — 56:55, 57:19) — Даккорд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 27 (11+11+5) — 22 (10+6+6).

Наши: Куликов (19.22/0/+1) — -.

23 февраля. Санрайз. Amerant Bank Arena.