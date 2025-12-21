«Флорида» — «Сент-Луис»: видеообзор матча НХЛ

«Сент-Луис» на выезде победил «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2.

У гостей по три очка набрали Джонатан Берггрен и Роберт Томас, два результативных паса сделал Павел Бучневич.

У хозяев шайбы забросили Сэм Рейнхарт и Эй Джей Грир. Вратарь Даниил Тарасов отразил 25 бросков из 30.

«Сент-Луис» набрал 36 очков и занимает 10-е место в Западной конференции. «Флорида» с 40 очками — на 10-й строчке Востока.