«Флорида» проиграла «Сент-Луису», Бучневич сделал две голевые передачи

«Флорида» проиграла «Сент-Луису» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:6.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Эй Джей Грир и Сэм Райнхарт. Российский вратарь Даниил Тарасов отразил 25 бросков в створ из 30.

У гостей забили Джейк Нейберс (дубль), Юнатан Берггрен, Джастин Фолк и Роберт Томас (дубль). Российский нападающий Павел Бучневич сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 30-летнего форварда 21 (5+16) очко в 37 матчах.

«Флорида» проиграла после четырех побед подряд. Она занимает 10-е место в таблице Восточной конференции с 40 очками после 35 матчей. «Сент-Луис» (36 очков после 37 игр) расположился на 10-м месте в Западной конференции.