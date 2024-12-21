Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:44

«Флорида» одержала победу над «Сент-Луисом», Бобровский сделал 26 сэйвов

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Флорида» дома обыграла «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ. «Блюз» потерпели третье поражение подряд.

На гол Оскара Сундквиста хозяева ответили заброшенной шайбой Увиса Балинскиса. Победный гол в овертайме забил Александр Барков.

Российский голкипер Сергей Бобровский отразил 26 из 27 бросков по своим воротам. Его признали второй звездой встречи.

«Флорида» с 44 очками в 34 играх занимает 4-е место в Восточной конференции. «Сент-Луис» идет на 11-й строчке в Западной конференции — 34 очка в 35 матчах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сент-Луис» — 2:1 ОТ (0:1, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Сундквист — 3 (Тексье, Болдюк), 10:01 — 0:1. Балинскис — 1 (Барков, Ткачак), 30:58 — 1:1. Барков — 10 (бол., Экблад, Райнхарт), 64:43 — 2:1.

Вратари: Бобровский — Хофер.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 27 (10+7+9+1) — 27 (7+11+6+3).

Наши: Куликов (19.34/1/-1) — Бучневич (19.16/1/0), Торопченко (12.12/3/0).

21 декабря. Санрайз. Amerant Bank Arena. 18522 зрителя.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
ХК Флорида Пантерз
Читайте также
Футболист «Монако» Синго избежал санкций за фол на Доннарумме
Колесников победил Лифинцева на дистанции 50 метров на Кубке Сальникова
В Ростове-на-Дону ввели режим повышенной готовности
Красно-белые берут «брата Абаскаля», он покупал Аршавина в «Арсенал», а теперь должен уберечь Угальде от ухода в «Челси»
Ключевая ставка сохраняется высокой. Ответы на главные вопросы
Путин объявил 2025-й год Годом защитника Отечества
Популярное видео
«Чикаго» — «Сиэтл»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
Ротенберг выиграл КПК / КХЛ возвращается / Подъяпольский в «Динамо»
«Ванкувер» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Калгари» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Юта» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Виннипег» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Торонто» обыграл «Баффало», «Сэйбрз» потерпели 12-е поражение подряд

«Детройт» на своем льду проиграл «Монреалю»
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 32 22 10 46
2 Нью-Джерси 35 21 14 45
3 Каролина 32 20 12 41
4 Питтсбург 34 15 19 35
5 Рейнджерс 32 16 16 33
6 Филадельфия 33 14 19 32
7 Коламбус 33 13 20 31
8 Айлендерс 33 12 21 31
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 33 21 12 44
2 Флорида 34 21 13 44
3 Тампа-Бэй 30 18 12 38
4 Бостон 34 17 17 38
5 Оттава 32 17 15 36
6 Детройт 32 13 19 30
7 Монреаль 32 13 19 29
8 Баффало 33 11 22 26
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 34 23 11 47
2 Миннесота 33 20 13 44
3 Даллас 32 19 13 38
4 Колорадо 34 19 15 38
5 Юта 32 16 16 37
6 Сент-Луис 35 15 20 34
7 Чикаго 33 12 21 26
8 Нэшвилл 33 9 24 25
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 32 21 11 45
2 Лос-Анджелес 32 19 13 42
3 Эдмонтон 32 19 13 40
4 Ванкувер 32 16 16 38
5 Калгари 33 15 18 37
6 Сиэтл 34 15 19 32
7 Анахайм 30 12 18 28
8 Сан-Хосе 35 11 24 27
Результаты / календарь
11.12
12.12
13.12
14.12
15.12
16.12
17.12
18.12
19.12
20.12
21.12
22.12
23.12
24.12
28.12
29.12
21.12 03:00
Вашингтон – Каролина
 3 : 1
21.12 03:00
Флорида – Сент-Луис
 2 : 1 ОТ
21.12 03:00
Детройт – Монреаль
 3 : 4
21.12 03:00
Баффало – Торонто
 3 : 6
21.12 04:00
Миннесота – Юта
 1 : 2
21.12 04:00
Даллас – Рейнджерс
1 : 3
21.12 06:00
Анахайм – Колорадо
 - : -
21.12 21:30
Нэшвилл – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости