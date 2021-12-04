«Флорида» победила «Сент-Луис» в серии буллитов, Мамин сделал дубль

«Флорида» принимала «Сент-Луис» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Основное и дополнительное время закончилось вничью со счетом 3:3.

Российский нападающий «Пантер» Максим Мамин оформил дубль в этом матче. Всего на его счету теперь три шайбы в этом сезоне.

В серии буллитов удача улыбнулась игрокам «Пантерз». «Флорида» выиграла в этом сезоне 15 из 16 матчей на своем льду.