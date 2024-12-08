«Флорида» — «Сан-Хосе»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» дома победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:1.

За «Пантерз» дубль оформил Мэттью Ткачук, еще один гол забил Александр Барков.

В составе «Шаркс» отличился Тайлер Тоффоли.

«Флорида» с 36 очками идет 3-й на «Востоке», «Сан-Хосе» набрал 25 очков и занимает 13-е место в Западной конференции.