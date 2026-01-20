«Сан-Хосе» обыграл «Флориду» на выезде, Чернышов сделал две голевые передачи

«Сан-Хосе» победил «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенная шайба на счету Эту Луостаринена, у гостей забили Уилл Смит, Винсент Дешарне, Марио Ферраро, Барклай Гудроу. Российский нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 20-летнего форварда 10 (3+7) очков в 15 матчах.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска в створ из 27. В третьем периоде он подрался с голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.

«Пантерз» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции с 53 очками после 48 матчей. «Шаркс» идут на седьмом месте в Западной конференции (53 очка после 48) матчей.