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«Сан-Хосе» обыграл «Флориду» на выезде, Чернышов сделал две голевые передачи

Павел Лопатко

«Сан-Хосе» победил «Флориду» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У хозяев заброшенная шайба на счету Эту Луостаринена, у гостей забили Уилл Смит, Винсент Дешарне, Марио Ферраро, Барклай Гудроу. Российский нападающий «Сан-Хосе» Игорь Чернышов сделал две результативные передачи. В сезоне-2025/26 у 20-летнего форварда 10 (3+7) очков в 15 матчах.

Сергей Бобровский (справа) и&nbsp;Алекс Неделькович.Драка дня в НХЛ: у Бобровского сдали нервы и он вызвал на бой вратаря соперника

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 24 броска в створ из 27. В третьем периоде он подрался с голкипером «Сан-Хосе» Алексом Недельковичем.

«Пантерз» занимают 12-е место в таблице Восточной конференции с 53 очками после 48 матчей. «Шаркс» идут на седьмом месте в Западной конференции (53 очка после 48) матчей.

НХЛ. Регулярный чемпионат
20 января, 03:00. Amerant Bank Arena (Санрайз)
Флорида
Сан-Хосе
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 19 14 5 30
2 Нью-Джерси 18 13 5 26
3 Рейнджерс 19 10 9 21
4 Вашингтон 15 9 6 18
5 Айлендерс 17 7 10 18
6 Филадельфия 20 5 15 15
7 Коламбус 15 7 8 14
8 Питтсбург 18 6 12 14
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 18 13 5 27
2 Монреаль 17 11 6 25
3 Тампа-Бэй 17 11 6 24
4 Оттава 18 11 7 23
5 Флорида 18 9 9 20
6 Баффало 17 8 9 19
7 Торонто 19 8 11 18
8 Детройт 18 7 11 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 19 12 7 28
2 Даллас 17 10 7 22
3 Колорадо 18 10 8 22
4 Нэшвилл 17 8 9 21
5 Юта 18 10 8 21
6 Виннипег 18 7 11 17
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8 Чикаго 18 4 14 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 19 13 6 29
2 Вегас 19 12 7 26
3 Анахайм 18 10 8 21
4 Сиэтл 16 9 7 19
5 Калгари 18 8 10 17
6 Сан-Хосе 20 8 12 17
7 Лос-Анджелес 15 5 10 12
8 Ванкувер 20 3 17 7
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16.11
11.11 03:00 Оттава – Вашингтон 2 : 3 ОТ
11.11 03:00 Торонто – Колорадо 3 : 6
11.11 03:00 Коламбус – Флорида - : -
11.11 03:00 Монреаль – Миннесота - : -
11.11 04:00 Сент-Луис – Детройт - : -
11.11 04:00 Виннипег – Нью-Джерси 4 : 2
11.11 06:00 Лос-Анджелес – Нэшвилл - : -
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