«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 28 сэйвов
«Флорида» на своем льду победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.
У хозяев дублем отметился Мэттью Ткачук, еще одну шайбу забросил Александр Барков. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков соперников по своим воротам.
Автором единственного гола «Шаркс» стал Тайлер Тоффоли.
«Флорида» набрала 36 очков в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 25 очками за 30 матчей идет 13-м на Западе.
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|18
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|26
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|4
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|27
|14
|13
|28
|5
|Сент-Луис
|27
|13
|14
|28
|6
|Юта
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|11
|15
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|7
|Нэшвилл
|27
|7
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|27
|8
|19
|18
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|П
|О
|1
|Вегас
|28
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|10
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|Лос-Анджелес
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|15
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|25
|14
|11
|32
|4
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|27
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|14
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|5
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|6
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|8.12
|00:00
|
Чикаго – Виннипег
|2 : 4
|8.12
|01:00
|
Айлендерс – Каролина
|4 : 3
|8.12
|02:00
|
Флорида – Сан-Хосе
|3 : 1
|8.12
|03:00
|
Питтсбург – Торонто
|- : -
|8.12
|03:00
|
Оттава – Нэшвилл
|- : -
|8.12
|03:00
|
Детройт – Колорадо
|- : -
|8.12
|03:00
|
Монреаль – Вашингтон
|- : -
|8.12
|04:00
|
Лос-Анджелес – Миннесота
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|8.12
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Эдмонтон – Сент-Луис
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Рейнджерс – Сиэтл
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