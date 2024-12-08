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Сегодня, 04:43

«Флорида» обыграла «Сан-Хосе», Бобровский сделал 28 сэйвов

Даниил Аршавский
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«Флорида» на своем льду победила «Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:1.

У хозяев дублем отметился Мэттью Ткачук, еще одну шайбу забросил Александр Барков. Российский голкипер команды Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков соперников по своим воротам.

Автором единственного гола «Шаркс» стал Тайлер Тоффоли.

«Флорида» набрала 36 очков в 28 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 25 очками за 30 матчей идет 13-м на Западе.

Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
ХК Флорида Пантерз
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 26 18 8 38
2 Нью-Джерси 29 18 11 38
3 Каролина 26 17 9 35
4 Рейнджерс 25 14 11 29
5 Филадельфия 27 12 15 28
6 Питтсбург 28 11 17 26
7 Коламбус 26 11 15 25
8 Айлендерс 27 9 18 25
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 26 16 10 34
2 Флорида 27 16 11 34
3 Бостон 29 15 14 33
4 Тампа-Бэй 24 13 11 28
5 Баффало 27 11 16 25
6 Оттава 25 11 14 24
7 Детройт 26 10 16 24
8 Монреаль 26 10 16 23
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 26 18 8 40
2 Виннипег 28 20 8 40
3 Даллас 26 16 10 32
4 Колорадо 27 14 13 28
5 Сент-Луис 27 13 14 28
6 Юта 26 11 15 26
7 Нэшвилл 27 7 20 20
8 Чикаго 27 8 19 18
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 28 18 10 39
2 Лос-Анджелес 26 15 11 33
3 Ванкувер 25 14 11 32
4 Калгари 27 13 14 31
5 Эдмонтон 26 14 12 30
6 Сиэтл 28 13 15 27
7 Сан-Хосе 29 10 19 25
8 Анахайм 25 10 15 23
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Чикаго – Виннипег
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Питтсбург – Торонто
 - : -
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