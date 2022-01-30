«Флорида» в овертайме обыграла «Сан-Хосе», Бобровский отразил 30 бросков
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 5:4.
Победную шайбу в овертайме забросил Сэм Беннетт. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков, форвард «Шаркс» Александр Барабанов завершил встречу с показателем полезности «+1».
После этого матча «Флорида» с 67 очками лидирует в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 47 очками — на восьмой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)
Голы: Хертл — 22 (Балцерс), 6:10 — 0:1. Дален — 10 (бол., Грегор, Бонино), 17:17 — 0:2. Форслинг — 2 (Райнхарт, Марчмент), 19:06 — 1:2. Нието — 4 (Бонино, Власик), 21:31 — 1:3. Барков — 20 (Юбердо, Верхэге), 41:26 — 2:3. Дален — 11 (бол., Бернс, Бонино), 44:50 — 2:4. Марчмент — 6 (Райнхарт), 47:30 — 3:4. Юбердо — 17 (Верхэге, Уигар), 49:38 — 4:4. Беннетт — 21 (Юбердо, Форслинг), 61:08 — 5:4.
Вратари: Бобровский — Раймер.
Штраф: 6 — 4.
Броски: 49 (17+18+13+1) — 34 (16+10+8+0).
Наши: — - Барабанов (16.27/2/+1).
30 января. Майами. FLA Live Arena. 18152 зрителя.
|Столичный дивизион
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|В
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|О
|1
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|44
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|17
|61
|2
|Каролина
|40
|29
|11
|60
|3
|Рейнджерс
|45
|28
|17
|60
|4
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|45
|24
|21
|57
|5
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|41
|19
|22
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|15
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|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
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|1
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|30
|14
|65
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|29
|15
|63
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|26
|13
|55
|4
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|25
|16
|53
|5
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|44
|19
|25
|44
|6
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|13
|29
|33
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|13
|25
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|8
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|42
|8
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|23
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|42
|31
|11
|65
|2
|Нэшвилл
|45
|27
|18
|58
|3
|Сент-Луис
|44
|26
|18
|57
|4
|Миннесота
|39
|26
|13
|55
|5
|Даллас
|41
|22
|19
|46
|6
|Виннипег
|41
|18
|23
|43
|7
|Чикаго
|44
|16
|28
|39
|8
|Аризона
|42
|10
|32
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|47
|23
|24
|54
|2
|Вегас
|44
|25
|19
|53
|3
|Лос-Анджелес
|45
|22
|23
|51
|4
|Калгари
|39
|20
|19
|46
|5
|Сан-Хосе
|43
|22
|21
|46
|6
|Эдмонтон
|39
|21
|18
|44
|7
|Ванкувер
|43
|19
|24
|43
|8
|Сиэтл
|43
|14
|29
|32
|30.01
|02:00
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Флорида – Сан-Хосе
|5 : 4 ОТ
|30.01
|03:00
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Детройт – Торонто
|- : -
|30.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|- : -
|30.01
|03:00
|
Монреаль – Эдмонтон
|- : -
|30.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Вегас
|- : -
|30.01
|05:00
|
Аризона – Баффало
|- : -
|30.01
|06:00
|
Калгари – Ванкувер
|- : -
|30.01
|21:00
|
Питтсбург – Лос-Анджелес
|- : -
|30.01
|21:00
|
Рейнджерс – Сиэтл
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|59
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|44
|59
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|58
|И
|Г
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|45
|31
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|45
|29
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|39
|29
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|15
|1.9
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|29
|2.08
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|27
|2.1