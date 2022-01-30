«Флорида» в овертайме обыграла «Сан-Хосе», Бобровский отразил 30 бросков

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла в овертайме «Сан-Хосе» со счетом 5:4.

Победную шайбу в овертайме забросил Сэм Беннетт. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 30 бросков, форвард «Шаркс» Александр Барабанов завершил встречу с показателем полезности «+1».

После этого матча «Флорида» с 67 очками лидирует в Восточной конференции, «Сан-Хосе» с 47 очками — на восьмой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Сан-Хосе» — 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы: Хертл — 22 (Балцерс), 6:10 — 0:1. Дален — 10 (бол., Грегор, Бонино), 17:17 — 0:2. Форслинг — 2 (Райнхарт, Марчмент), 19:06 — 1:2. Нието — 4 (Бонино, Власик), 21:31 — 1:3. Барков — 20 (Юбердо, Верхэге), 41:26 — 2:3. Дален — 11 (бол., Бернс, Бонино), 44:50 — 2:4. Марчмент — 6 (Райнхарт), 47:30 — 3:4. Юбердо — 17 (Верхэге, Уигар), 49:38 — 4:4. Беннетт — 21 (Юбердо, Форслинг), 61:08 — 5:4.

Вратари: Бобровский — Раймер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 49 (17+18+13+1) — 34 (16+10+8+0).

Наши: — - Барабанов (16.27/2/+1).

30 января. Майами. FLA Live Arena. 18152 зрителя.