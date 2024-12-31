«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграла «Рейнджерс» — 5:3.

В составе «Пантерз» дубль оформил Кеспер Боквист, еще по шайбе забросили Ээту Луостаринен, Мэттью Самоскевич и Александр Барков, Дмитрий Куликов отметился результатвной передачей, Сергей Бобровский отразил 33 броска из 36.

У гостей отличились Филип Хитил, Райан Линдгрен и Крис Крайдер, Артемий Панарин сделал результативную передачу, вратарь Игорь Шестеркин отразил 21 бросок из 25.