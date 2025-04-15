«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома уступила «Рейнджерс» — 3:5.

В составе «Пантерз» дубль оформил Сэм Райнхарт, еще одну шайбу забросил Картер Верхэге, вратарь Сергей Бобровский отразил 20 бросков из 25. У гостей голы на счету Мэттью Ремпе, Юусо Перссинена, Винсента Трочека и Джонни Бродзински.