«Флорида» — «Рейнджерс»: видеообзор матча НХЛ

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«Флорида» победила «Рейнджерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Рейнджерс» лидируют в таблице Восточной конференции НХЛ с 49 очками в 34 матчах.

«Флорида» поднялась на третью строчку с 44 очками в 35 играх.