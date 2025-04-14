«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ во вторник, 15 апреля. Начало игры на льду «Эмерант Банк-арены» в Санрайзе (штат Флорида, США) — в 2.00 по московскому времени.

Отслеживать ключевые события и результат игры «Флорида» — «Рейнджерс» можно в нашем матч-центре.

В России нет официальных трансляций НХЛ. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024/25 обалдатель Кубка Стэнли «Флорида» провел 80 матчей и набрал 98 очков, у «Рейнджерс» — 80 матчей и 81 очко. В воскресенье «Пантерз» на своем льду обыграли «Баффало» (3:2 Б), а клуб из Нью-Йорка на выезде уступил «Каролине» (3:7) и лишился последних теоретических шансов попасть в плей-офф.