«Флорида» — «Рейнджерс»: смотреть онлайн-трансляцию матча НХЛ
«Флорида» и «Рейнджерс» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь на вторник, 31 декабря. Матч в Санрайзе (штат Флорида, США) пройдет на «Эмерант Банк-арене». Стартовое вбрасывание — в 3.00 по московскому времени.
Официальных трансляций матчей НХЛ в России нет. Следить за североамериканской лигой в прямом эфире можно в тематических сообществах соцсети «ВКонтакте».
Ключевые события и результат игры «Флорида» — «Рейнджерс» отслеживайте в матч-центре сайта «СЭ».
Обладатель Кубка Стэнли «Флорида» в регулярном чемпионате-2024/25 набрала 46 очков в 37 матчах, предыдущим соперником «Пантерз» перед рождественской паузой была «Тампа-Бэй» (0:4). У «Рейнджерс» — 35 игр и 33 очка, команда Игоря Шестеркина и Артемия Панарина ранее на выезде во Флориду уступила «Тампе» (2:6).
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|39
|24
|15
|51
|2
|Вашингтон
|36
|24
|12
|50
|3
|Каролина
|36
|22
|14
|45
|4
|Питтсбург
|38
|17
|21
|39
|5
|Коламбус
|37
|15
|22
|36
|6
|Филадельфия
|37
|16
|21
|36
|7
|Айлендерс
|37
|14
|23
|35
|8
|Рейнджерс
|35
|16
|19
|33
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|37
|22
|15
|46
|2
|Флорида
|37
|22
|15
|46
|3
|Бостон
|38
|20
|18
|44
|4
|Тампа-Бэй
|34
|20
|14
|42
|5
|Оттава
|36
|19
|17
|40
|6
|Монреаль
|36
|16
|20
|35
|7
|Детройт
|36
|14
|22
|32
|8
|Баффало
|37
|14
|23
|32
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|37
|26
|11
|53
|2
|Миннесота
|37
|22
|15
|48
|3
|Колорадо
|37
|22
|15
|44
|4
|Даллас
|35
|21
|14
|43
|5
|Юта
|35
|16
|19
|38
|6
|Сент-Луис
|38
|17
|21
|38
|7
|Нэшвилл
|36
|11
|25
|29
|8
|Чикаго
|37
|12
|25
|26
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|36
|25
|11
|53
|2
|Лос-Анджелес
|36
|21
|15
|47
|3
|Эдмонтон
|36
|21
|15
|45
|4
|Ванкувер
|35
|17
|18
|42
|5
|Калгари
|36
|17
|19
|41
|6
|Сиэтл
|37
|16
|21
|34
|7
|Анахайм
|35
|14
|21
|32
|8
|Сан-Хосе
|39
|11
|28
|28
|30.12
|00:00
|
Анахайм – Эдмонтон
|5 : 3
|30.12
|01:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|2 : 5
|30.12
|01:00
|
Детройт – Вашингтон
|4 : 2
|30.12
|01:30
|
Питтсбург – Айлендерс
|3 : 2
|30.12
|04:00
|
Вегас – Калгари
|3 : 0
|30.12
|04:00
|
Миннесота – Оттава
|1 : 3
|30.12
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|1 : 5
|30.12
|05:00
|
Лос-Анджелес – Филадельфия
|5 : 4