Гол и результативная передача Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Флориду», Бобровский пропустил 5 шайб
«Рейнджерс» победили «Флориду» на выезде в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.
У гостей дублем отличился Мика Зибанежад, по одной шайбе у Криса Крайдера, Винса Трочека и Артемия Панарина. Панарин также сделал результативную передачу. У хозяев забросили Ник Казинс и Сэм Беннетт.
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.
«Рейнджерс» занимают седьмое место в таблице Восточной конференции НХЛ с 46 очками в 38 матчах. «Флорида» идет на 13-й строчке с 36 очками в 38 играх.
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«Флорида» — «Рейнджерс» — 3:5 (0:1, 2:2, 1:2)
Голы: Зибанежад — 17 (бол., Панарин, Фокс), 14:36 — 0:1. Зибанежад — 18 (Какко, Шнайдер), 30:30 — 0:2. Казинс — 4 (Э. Стаал, Махура), 33:57 — 1:2. Крайдер — 17 (Какко, Фокс), 35:44 — 1:3. Беннетт — 8 (бол., Верхэге, Форслинг), 39:02 — 2:3. Трочек — 13 (бол., Крайдер), 41:38 — 2:4. Э. Стаал — 4, 42:53 — 3:4. Панарин — 10 (Трочек, Харпур), 50:04 — 3:5.
Вратари: Бобровский (57:11) — Галак.
Штраф: 8 — 8.
Броски: 35 (8+13+14) — 28 (16+7+5).
Наши: — - Кравцов (13.06/1/+1), Панарин (17.39/1/+1).
2 января. Майами. FLA Live Arena. 18272 зрителя.
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|И
|В
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|О
|1
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|23
|15
|52
|2
|Виннипег
|37
|23
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|47
|3
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|36
|21
|15
|44
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|Колорадо
|35
|19
|16
|41
|5
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|37
|17
|20
|37
|6
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|35
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|36
|8
|28
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|В
|П
|О
|1
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|39
|25
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|52
|2
|Лос-Анджелес
|40
|21
|19
|48
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|18
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|43
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|18
|42
|5
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|40
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|16
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|35
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|27
|31
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|2.01
|01:00
|
Флорида – Рейнджерс
|3 : 5
|2.01
|03:00
|
Оттава – Баффало
|3 : 1
|2.01
|03:00
|
Чикаго – Сан-Хосе
|2 : 5
|2.01
|04:00
|
Сиэтл – Айлендерс
|- : -
|2.01
|22:00
|
Бостон – Питтсбург
|- : -
|И
|О
|
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Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|72
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|38
|54
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|38
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|34
|27
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|39
|26
|И
|КН
|
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Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
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Петр Кочетков
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|15
|1.94
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