«Флорида» разгромила «Оттаву». Бобровский отразил 29 бросков из 30, Анисимов забил гол

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ разгромила «Оттаву» — 6:1. Хет-трик оформил Ноэль Аккьяри. На счету Джонатана Юбердо четыре результативные передачи. У Евгения Дадонова показатель полезности «-1» и бросок в створ за 17.29 на льду (5.29 — в большинстве). Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 30.

На счету Артема Анисимова гол и 3 броска за 15.08. У Владислава Наместникова «-1», 4 минуты штрафа, бросок и блок-шот за 12.37 (3.08 — в меньшинстве). Никита Зайцев не играл

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