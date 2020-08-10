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«Флорида» рассталась с генеральным менеджером после вылета из плей-офф

10 августа 2020, 15:46
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Дэйл Тэллон покинул пост генерального менеджера «Флориды», сообщает официальный сайт клуба. У специалиста истек контракт, а новое соглашение предложено не было. На данный момент «Пантерз» в поиске преемника Теллона.

69-летний функционер работал генменеджером клуба с 2010 года. Под его руководством команда в регулярном чемпионате нынешнего сезона заняла 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. В серии квалификационного раунда Кубка Стэнли «Флорида» уступила «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 1-3.

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