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«Флорида»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Флорида» стартует в регулярном чемпионате НХЛ 13 октября
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Хоккеист Сергей Бобровский.
Сергей Бобровский.
Фото USA Today Sports
Основная информация о клубе «Флорида Пантерз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Флорида Пантерз»
Город: Санрайз, штат Флорида (США)
Год основания: 1993
Главный тренер: Пол Морис
Капитан: Александр Барков
Домашняя арена (вместимость): FLA Live-арена (на 19 250)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический

«Флорида»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

В сезоне 2021 / 2022 «Флорида» стала обладателем Президентского Кубка. Команда из Санрайза набрала больше всех очков по итогам регулярного чемпионата — 122. «Пантерз» взяли данный трофей впервые в истории клуба.

«Флорида» в сезоне 2022 / 2023 стали восьмыми в турнирной таблице Восточной конференции с 92 очками и четвертыми в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Пантерз» дошли до финала турнира, где проиграли в серии «Вегасу» (1-4).

«Флорида»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Флорида» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях в городе Сент-Пол на арене «Xcel Energy Center» игрой против «Миннесоты». Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Пантерз» встретятся на своем льду с «Торонто» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).

«Флорида»: календарь матчей в октябре 2023

13 октября. 03.00 (мск). «Миннесота» — «Флорида»

14 октября. 23.00. «Виннипег» — «Флорида»

17 октября. 02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»

20 октября. 02.00. «Флорида» — «Торонто»

22 октября. 02.00. «Флорида» — «Ванкувер»

25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»

29 октября. 01.00. «Флорида» — «Сиэтл»

31 октября. 02.00. «Бостон» — «Флорида»

Календарь матчей «Флориды» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Флориды»

Пол Моррис (56 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Его первой командой стала «Детройт Джуниор Ред Уингз». Канадский специалист тренировал также «Каролину», «Торонто», магнитогорский «Металлург», «Виннипег» и «Хартфорд Уэйлерс». Моррис возглавляет «Флориду» с июня 2022 года.

Российские хоккеисты «Флориды»

  • Сергей Бобровский (вратарь)
  • Дмитрий Куликов (защитник)
  • Григорий Денисенко (нападающий)

«Флорида»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».

Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
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Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
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7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
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