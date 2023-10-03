«Флорида»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Полное название: «Флорида Пантерз»
Город: Санрайз, штат Флорида (США)
Год основания: 1993
Главный тренер: Пол Морис
Капитан: Александр Барков
Домашняя арена (вместимость): FLA Live-арена (на 19 250)
Конференция: Восточная
Дивизион: Атлантический
«Флорида»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
В сезоне 2021 / 2022 «Флорида» стала обладателем Президентского Кубка. Команда из Санрайза набрала больше всех очков по итогам регулярного чемпионата — 122. «Пантерз» взяли данный трофей впервые в истории клуба.
«Флорида» в сезоне 2022 / 2023 стали восьмыми в турнирной таблице Восточной конференции с 92 очками и четвертыми в Атлантическом дивизионе. В Кубке Стэнли «Пантерз» дошли до финала турнира, где проиграли в серии «Вегасу» (1-4).
«Флорида»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Флорида» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в пятницу, 13 октября: клуб откроет регулярный чемпионат НХЛ в гостях в городе Сент-Пол на арене «Xcel Energy Center» игрой против «Миннесоты». Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительном матче регулярки «Пантерз» встретятся на своем льду с «Торонто» в среду, 17 апреля (начало — 02.00 мск).
«Флорида»: календарь матчей в октябре 2023
13 октября. 03.00 (мск). «Миннесота» — «Флорида»
14 октября. 23.00. «Виннипег» — «Флорида»
17 октября. 02.00. «Нью-Джерси» — «Флорида»
20 октября. 02.00. «Флорида» — «Торонто»
22 октября. 02.00. «Флорида» — «Ванкувер»
25 октября. 02.45. «Флорида» — «Сан-Хосе»
29 октября. 01.00. «Флорида» — «Сиэтл»
31 октября. 02.00. «Бостон» — «Флорида»
Календарь матчей «Флориды» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Флориды»
Пол Моррис (56 лет) начал тренерскую карьеру в 1993 году. Его первой командой стала «Детройт Джуниор Ред Уингз». Канадский специалист тренировал также «Каролину», «Торонто», магнитогорский «Металлург», «Виннипег» и «Хартфорд Уэйлерс». Моррис возглавляет «Флориду» с июня 2022 года.
Российские хоккеисты «Флориды»
- Сергей Бобровский (вратарь)
- Дмитрий Куликов (защитник)
- Григорий Денисенко (нападающий)
«Флорида»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ».
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
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|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
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|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -