«Флорида» на своем льду проиграла «Тампе» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:2).

В составе «Пантерз» единственный гол забил российский нападающий Евгений Дадонов. Голкипер Сергей Бобровский отразил 46 из 48 бросков по своим воротам.

Вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 27 из 28 бросков. Никита Кучеров и Михаил Сергачев очков не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Тампа-Бэй» — 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)

Голы: Стэмкос — 11 (Киллорн), 6:42 — 0:1. Киллорн — 9 (Чирелли, Чернак), 24:51 — 0:2. Дадонов — 12 (Юбердо, Хоффман), 58:00 — 1:2.

Вратари: Бобровский (57:06 — 58:00, 59:00) — Василевский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (13+9+6) — 48 (14+18+16).

Наши: Дадонов (19.10/1/+1) — Кучеров (17.11/6/0), Сергачев (21.12/1/-1).

11 декабря. Майами. BB&T Center.

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