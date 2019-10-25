«Флорида» проиграла «Калгари», Дадонов забросил шайбу, Бобровский сделал 19 сэйвов

«Калгари» по буллитам обыграл «Флориду» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:5 Б). Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 19 из 24 бросков по своим воротам.

Российский нападающий «Флориды» Евгений Дадонов отметился голом.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Калгари» — «Флорида» — 6:5 Б (1:0, 1:2, 3:3, 0:0, 1:0)

Голы: Чарник — 2 (бол., Броди, Лучич), 11:43 — 1:0. Юбердо — 5 (Барков), 24:28 — 1:1. Ткачак — 3 (Фролик, Броди), 31:59 — 2:1. Уигар — 3 (Барков), 35:15 — 2:2. Ткачак — 4 (Фролик, Джиордано), 40:32 — 3:2. Джиордано — 3 (Линдхольм, Монахэн), 45:16 — 4:2. Браун — 1 (Яндл, Барков), 46:20 — 4:3. Дадонов — 5 (Юбердо, Барков), 48:41 — 4:4. Пайсик — 1 (Мальгин, Ватрано), 54:59 — 4:5. Беннетт — 2 (Манджапане), 57:17 — 5:5.

Победный буллит: Монахэн.

Вратари: Риттих — Бобровский.

Штраф: 9 — 11.

Броски: 24 (8+4+9+3) — 23 (5+7+8+3).

Наши: — - Дадонов (16.49/1/+2).

25 октября. Калгари. Scotiabank Saddledome.

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