«Флорида» проиграла «Айлендерс», Бобровский сделал 27 сэйвов

«Флорида» на своем льду уступила «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (1:3). Команда из Нью-Йорка одержала вторую победу кряду, а «Пантерз» потерпели второе поражение подряд.

Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков по своим воротам. Голкипер «Айлендерс» Семен Варламов провел встречу на скамейке запасных.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Флорида» — «Айлендерс» — 1:3 (0:0, 1:2, 0:1)

Голы: Тэйвз — 3 (бол., Эберле, Ли), 20:49 — 0:1. Барзал — 13 (бол., Эберле, Бэйли), 24:40 — 0:2. Хоффман — 12 (Пайсик, Коннолли), 29:36 — 1:2. Ли — 9 (п.в.), 59:57 — 1:3.

Вратари: Бобровский (58:50 — 59:57) — Грайсс.

Штраф: 13 — 21.

Броски: 33 (8+12+13) — 30 (9+12+9).

Наши: Дадонов (17.05/3/-1) — -.

13 декабря. Майами. BB&T Center.

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