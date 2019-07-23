"Флорида" предлагала Панарину самый скромный контракт, "Колорадо" и "Коламбус" – самые крупные

Нападающий Артемий Панарин, который в июле подписал контракт с "Нью-Йорк Рейнджерс", признался, что также претендовавшая на него "Флорида" предлагал самые скромные в финансовом плане условия.

27-летний форвард 1 июля получил статус неограниченно свободного агента. В итоге Панарин подписал семилетний контракт с "Рейнджерс" на 81,5 миллиона долларов.

– "Флорида" предлагала меньше всех, поэтому Сергей Бобровский остался один, – цитируют "РИА Новости" Панарина. – Я целый год мечтал играть в "Рейнджерс". Ближе к принятию решения всплывали и другие команды в голове, где я хотел бы играть. Решалось все на переговорах, по условиям. Очень рад, что так получилось, потому что я мог бы совершить ошибку и выбрать что-то не то. В итоге я выбрал то, к чему лежит душа. Но больше всех денег мне предлагали, наверное, "Колорадо" и "Коламбус".

На самом деле такая паника была внутри меня, потому что последний день (для принятия решения), определенности никакой не было. Уже выпил виски в 11 утра – нервничал, а надо было принимать решение. Алиса проголосовала за более выгодные условия, но я подумал, что там я буду не так счастлив. А нужно быть счастливым.