«Флорида» подпишет 8-летний контракт с форвардом Райнхартом

Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт подпишет восьмилетний контракт с клубом, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман. Детали сделки не уточняются.

В это межсезонье у форварда закончился срок действия трехлетнего соглашения на 19,5 миллиона долларов.

28-летний канадец в прошлом сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 94 (57+37) очка. В Кубке Стэнли на его счету 24 матча и 16 (10+6) очков. Райнхарт забросил победную шайбу в седьмом матче финальной серии плей-офф НХЛ против «Эдмонтона» (4-3).