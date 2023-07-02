«Флорида» подписала вратаря Столарца и форварда Стенлунда

«Флорида» объявила о подписании однолетних контрактов с вратарем Энтони Столарцем на 1,1 миллионов долларов и форвардом Кевином Стенлундом на 1 миллионов.

29-летник американский голкипер предыдущие 4 года провел в «Анахайме», сыграв в прошлом сезоне «регулярки» НХЛ 19 матчей (89,9 процентов отраженных бросков с коэффициентом надежности 3,73).

26-летний швед Стенлунд в прошлом сезоне выступал в составе «Виннипега» — 54 матча и 9 (6+3) очков.