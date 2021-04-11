«Флорида» подписала контракт с Никитой Гусевым

Нападающий Никита Гусев продолжит карьеру во «Флориде». Россиянин подписал контракт с клубом, сообщает в Twitter журналист Пьер ЛеБрюн.

Ранее 28-летний Гусев прошел процедуру драфта отказов и получил статус свободного агента.

Гусев проводил второй сезон в «Нью-Джерси» по двухлетнему контракту с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год. В текущем сезоне россиянин провел 20 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «-12». В последний раз нападающий выходил на лед с командой 20 марта.