«Флорида» подписала контракт с голкипером Доминге до конца сезоне

«Флорида» объявила о подписании двустороннего контракта с экс-голкипером «Сибири» Луи Доминге.

Соглашение с 33-летним вратарем рассчитано до конца текущего сезона. В ноябре 2025 года Доминге подписал односторонний контракт с фарм-клубом «Флориды» «Шарлотт» из АХЛ.

За «Шарлотт» вратарь провел семь матчей в регулярном чемпионате, в среднем отражая 83,1 процента бросков при коэффициенте надежности 3,20.

За «Сибирь» канадец играл с июля по ноябрь 2025-го. На его счету 11 матчей в КХЛ с 89,2 процента отраженных бросков и коэффициентом надежности 3,83.

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