«Флорида» подписала контракт новичка с 26-летним вратарем Вэбером

Вратарь Людовик Вэбер подписал контракт с «Флоридой», сообщается на официальном сайте НХЛ.

Контракт новичка с 26-летним швейцарцем рассчитан на один год, по которому он получит 950 тысяч долларов.

В минувшем сезоне Вэбер провел 19 игр за «Лайонс» из Швейцарской национальной лиги, дважды сыграв на ноль при 0,914 процента отраженных бросков.