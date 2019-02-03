"Флорида" победила "Вегас", Дадонов не реализовал буллит

"Флорида" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий Александр Барков забросил одну из самых быстрых шайб "Пантерз" в истории. Он отметился голом на 12-й секунде игры.
Российский форвард Евгений Дадонов мог забросить шайбу, но в первом периоде не реализовал буллит.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Флорида" - "Вегас" - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)
Голы: Барков - 18, 0:12 - 1:0. Пачоретти - 16 (Штястны), 8:07 - 1:1. Хоффман - 24 (Брассар), 46:13 - 2:1. Ватрано - 17 (п.в., Барков, Экблад), 58:44 - 3:1.
Нереализованный буллит: Дадонов (Флорида Пантерз), 19:02.
Вратари: Раймер - Флери (57:56 - 58:44).
Штраф: 2 - 2.
Броски: 25 (12+6+7) - 35 (8+14+13).
Наши: Дадонов (19.43/2/+1) - Зыков (17.32/3/-1).
3 февраля. Майами. BB&T Center.
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