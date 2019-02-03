"Флорида" победила "Вегас", Дадонов не реализовал буллит

"Флорида" обыграла "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 3:1. Нападающий Александр Барков забросил одну из самых быстрых шайб "Пантерз" в истории. Он отметился голом на 12-й секунде игры.

Российский форвард Евгений Дадонов мог забросить шайбу, но в первом периоде не реализовал буллит.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Флорида" - "Вегас" - 3:1 (1:1, 0:0, 2:0)

Голы: Барков - 18, 0:12 - 1:0. Пачоретти - 16 (Штястны), 8:07 - 1:1. Хоффман - 24 (Брассар), 46:13 - 2:1. Ватрано - 17 (п.в., Барков, Экблад), 58:44 - 3:1.

Нереализованный буллит: Дадонов (Флорида Пантерз), 19:02.

Вратари: Раймер - Флери (57:56 - 58:44).

Штраф: 2 - 2.

Броски: 25 (12+6+7) - 35 (8+14+13).

Наши: Дадонов (19.43/2/+1) - Зыков (17.32/3/-1).

3 февраля. Майами. BB&T Center.