«Флорида» победила «Торонто», Бобровский отразил 31 бросок из 34

«Торонто» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Флориде» — 3:5. В составе гостей хет-трик оформил защитник Марк Пайсик. На счету Евгения Дадонова результативная передача, показатель полезности «-1» и бросок в створ за 12.12 на льду. Сергей Бобровский отразил 31 бросок из 34.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Торонто» — «Флорида» — 3:5 (0:1, 2:0, 1:4)

Голы: Пайсик — 5 (Матесон, Мальгин), 11:30 — 0:1. Таварес — 19 (бол., Марнер, Бэрри), 23:21 — 1:1. Нюландер — 25 (Капанен, Юнссон), 39:05 — 2:1. Мэттьюс — 37 (Хаймэн, Марнер), 40:38 — 3:1. Пайсик — 6 (Матесон, Браун), 42:20 — 3:2. Юбердо — 19 (бол., Дадонов, Хоффман), 43:18 — 3:3. Хоффман — 19 (Экблад, Матесон), 50:13 — 3:4. Пайсик — 7 (п.в.), 59:12 — 3:5.

Вратари: Андерсен (Хатчинсон, 20:00, 58:36 — 59:12, 59:21) — Бобровский.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 34 (13+14+7) — 21 (8+3+10).

Наши: — — Дадонов (12.12/1/-1).

4 февраля. Торонто. Scotiabank Arena.