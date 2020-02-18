«Флорида» победила «Сан-Хосе». Дадонов забил гол, Бобровский отразил 29 бросков

«Сан-Хосе» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Флориде» — 3:5. На счету Евгения Дадонова гол, показатель полезности «-1» и 2 броска в створ за 14.37 на льду. Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 32.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сан-Хосе» — «Флорида» — 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Голы: Дадонов — 24 (Ватрано, Экблад), 4:52 — 0:1. Гэмбрелл — 4 (Суомела, Труэ), 11:30 — 1:1. Хоффман — 22, 31:00 — 1:2. Сивиур — 6 (Мальгин, Экблад), 50:04 — 1:3. Лабанк — 14 (бол., Бернс), 54:34 — 2:3. Строльман — 5 (Юбердо, Барков), 57:06 — 2:4. Майер — 20 (Торнтон, Бернс), 58:20 — 3:4. Трочек — 9 (п.в.), 59:55 — 3:5.

Вратари: Делл (58:18 — 58:20, 58:33 — 59:55) — Бобровский.

Штраф: 8 — 8.

Броски: 32 (12+13+7) — 27 (9+8+10).

Наши: — - Дадонов (14.37/2/-1).

17 февраля. Сан-Хосе. SAP Center.